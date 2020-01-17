Москва, , 08:17 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей телевизионной передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем из-за его слов о Польше.

Телеведущий отреагировал на несогласие Амнуэля с тем, что Польша, должна извиниться за пленных советских граждан, замученных до смерти во времена советско-польской войны. Соловьев напомнил эксперту, что Россия, в свою очередь, признала расстрел примерно 4,5 тыс. польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за это.

Амнуэль попытался оправдывать убийство дипломатов СССР на территории Польши, заявив, что это делали те поляки, чьи семьи «убивались в Советском Союзе», спровоцировав эмоциональный ответ журналиста.

«Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Польша позиционировала себя как главный геополитический враг советской России?» — заявил Соловьев.

Амнуэль указал на то, что польские власти выступали как «враг коммунистического террористического режима». Это высказывание также не осталось безответным.

«А какой режим был (маршала Юзефа) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга», — возразил телеведущий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызвали в польское внешнеполитическое ведомство после заявления президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Путин назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей» за поддержку послом Адольфа Гитлера и его идею высылки польских евреев в Африку на «вымирание и уничтожение», Кроме того, Липский был автором идеи «великолепного памятника в Варшаве» Гитлеру.

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