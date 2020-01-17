Париж, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию 16 января, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Глава МИД Франции встретится со своим коллегой принцем Фейсалом ибн Фарханом бин Абдаллой Аль Саудом, чтобы обсудить все региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Жан-Ив Ле Дриан напомнит о желании Франции приложить все усилия, необходимые для деэскалации и сохранения стабильности и безопасности в регионе, подчеркнет необходимость продолжения борьбы с терроризмом, а также напомнит о поддержке Францией дискуссий между различными сторонами конфликта в Йемене.

«Переговоры дадут возможность подвести итоги углублению двусторонних отношений между Францией и Саудовской Аравией, особенно в экономической и культурной областях», — говорится в заявлении МИД Франции.

Министр иностранных дел Франции также встретится с французской общиной в Эр-Рияде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции провел переговоры со своим бельгийским коллегой Филиппом Гоффеном.

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