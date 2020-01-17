Томск, , 07:52 — REGNUM Михаил Мишустин, возглавивший правительство РФ, бывал в Томске.

Мишустин приезжал в Томск в феврале 2007 года. В ходе визита обсуждались реализация проекта по созданию ОЭЗ, а также вопросы строительства дорог в городе, сообщает информагентство «Томск».

Виктор Кресс, который в то время руководил Томской областью, положительно оценил Мишустина, заявив, что тот «делает ставку на реальные дела».

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2006 года Мишустин являлся руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В феврале 2008 года ушёл в отставку с этой должности по собственному желанию.

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Напомним, 16 января Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должности председателя правительства РФ.

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