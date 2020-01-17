Амстердам, , 07:39 — REGNUM Голландская газета Telegraaf пишет, что беженцы из безопасных стран, например, Марокко, Алжир и Тунис, предлагается размещать в отдельных пунктах приёма беженцев. Заместитель министра юстиции по вопросам беженцев Брукерс-Кнол сообщила парламенту, что Центральный Орган по приему беженцев ищет место, где можно будет обустроить такой пункт.

В своём письме, направленном в парламент, Брукерс-Кнол пишет, что выходцы из этих стран непропорционально часто замечаются в преступном поведении. Поэтому власти намерены дестимулировать их приезд в Нидерланды. Более скромные условия содержания — одна из мер, могущих способствовать этому.

Газета отмечает, что неясно, насколько намерение властей имеет шансы на успех, поскольку общины неохотно принимают беженцев, которые подают заведомо бесперспективные запросы на получение вида на жительство. Поэтому Центральный Орган по приему беженцев в настоящее время рассматривает возможность обустроить отделения с более скромными условиями в существующих центрах приёма.

За первые 11 месяцев 2019 г. в Нидерланды зарегистрировано около 4.100 приезжих из безопасных стран, что составляет около 20% от общего числа. При этом более половины из них — выходцы из Алжира и Марокко.