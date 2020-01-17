Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбурге заявку на участие в конкурсе на пост главы города подал лидер местного отделения ПАРНАС Сергей Столпак. Это уже второй претендент на должность мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что Столпак имеет большой, но неудачный опыт участия в выборах. Ранее он изъявлял желание стать президентом, губернатором, главой города. Политического веса у пенсионера нет, и оренбуржцы не воспринимают такого кандидата серьезно.

В конце 2018 года Сергей Столпак также подавал заявку, однако был исключен из числа конкурсантов. Причиной стало то, что он не представил в срок справку об отсутствии судимости. В 2018 году на мэрское кресло претендовали 34 человека, но до конкурса допустили 28 человек.

Добавим, в Оренбурге с 13 января 2020 года начался приём заявок от кандидатов на пост мэра. В декабре 2019 года Дмитрий Кулагин объявил о досрочном сложении полномочий главы города. Он руководил городом около одного года. Сейчас и.о. градоначальника является Владимир Ильиных, которые приехал в Оренбург из Свердловской области.

Напомним, ранее заявку на участие в конкурсе подал директор ООО «Сервис-Электромонтаж» Константин Расейкин.

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