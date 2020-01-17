Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Россия и Сирия якобы нарушили режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

«Перемирие нарушено в очередной раз, еще больше невинных жителей пострадали. Мы решительно осуждаем этот акт насилия и вновь призываем Россию и Асада прекратить эти жестокие атаки», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января глава российского центар по примирению сторон в Сирии Юрий Боренков назвал ложными сообщения ряда СМИ об ударах ВКС России по гражданским объектам в Идлибе. По его словам, с начала перемирия в зоне деэскалации Идлиб, российская авиация не осуществляла боевых вылетов.

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