Челябинск, , 06:32 — REGNUM В Челябинске на публичных слушаниях по строительству газопровода в городском бору разразился скандал. Оказалось, что объект уже сооружён, пишут местные СМИ.

Слушания прошли 16 января в Доме архитектора. Обсуждался газопровод, который подаёт топливо в один из ресторанов. Но оказалось, что одобрить планируется уже готовый объект. Проложенный, кстати, через бор, являющийся памятником природы.

Предложение чиновников вызвало скандал. Депутат Центрального райсовета Елена Вахтина заявила о том, что в прокуратуру и градоначальнице Наталье Котовой уже направлены соответствующие обращения.