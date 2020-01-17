Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Надежность и простота в использовании названы главными преимуществами российских пистолетов журналистами американского журнала National Interest, которые в своей статье изучили пистолеты Тульский Токарева (ТТ), Макарова и Ярыгина.

Тульский Токарева похвалили за надежность и простоту. Единственным недостаток ТТ является отсутствие отдельного предохранителя, из-за чего курок может срабатывать самопроизвольно.

Пистолет Макарова, который разработан на базе немецкого Вальтера, превзошел Тульский Токарева благодаря своей компактности. Пистолет Ярыгина собрал в себе все положительные и избавился от всех отрицательных качеств предшественников.

По мнению авторов издания, несмотря на то что американские пистолеты превосходят российские в удобстве, последние можно использовать в экстремальных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября журналист National Interest Марк Эпископос назвал крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя».

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