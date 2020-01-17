Мехико, , 06:21 — REGNUM Не менее 210 человек погибли в результате умышленных убийств в штате Гуанахуато в Мексике за первую половину января 2020 года, сообщает газета El Universal со ссылкой на данные местной прокуратуры.

По данным газеты, этот показатель является рекордным для начала года в Мексике. При этом за ноябрь 2019 года были убиты 265 человек в этом штате. Губернатор Диего Родригес Вальехо уже призвал национальную гвардию страны помочь справиться со всплеском насилия. Предполагается, что силы Нацгвардии Мексики будут осуществлять круглосуточное патрулирование территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2019 года патруль Нацгвардии Мексики подвергся нападению вооруженных лиц в штате Гуанахуато. В результате нападения погиб один боец национальной гвардии, еще один получил ранения.

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