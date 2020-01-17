Москва, , 06:15 — REGNUM Россия и Европа стоят перед барьером первого развода — на почве истории, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

По словам Кургиняна, никакого вхождения России в Европу быть не может, тем более полноценного, поэтому между Россией и Европой сейчас фактически оформляется линия развода. И эта линия проходит по истории.

«Как только с нашей стороны прозвучал вопрос, что мы хотим фактами обосновать определенную концепцию, было сказано: «Никакие факты никому близко не нужны, никакие факты не существуют»… В общем, польский вариант бандеровской Украины маячит за всем этим. Совершенно ясно, в этом смысле, что мы находимся у первого барьера развода с Европой. Первый из этих разводов, как ни странно, будет связан с историей», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что в этой версии идеологизированной истории, которая принята на вооружение сейчас Польшей и всей Европой нет места факту и документальному каркасу, нет места исторической рефлексии и научности как таковой. При том при все сама Европа обвиняла всегда Россию в идеологизации истории, а сейчас проворачивает идеологизацию такого масштаба, какого не знала история.

Напомним, что президент России Владимир Путин решил в конце декабря дать ответ на искажение истории, которое осуществляется Европой и, в частности, Польшей во вопросе роли Советского Союза во Второй мировой войне. Представленные Путиным факты о том, что Польша сама в те годы была замечена в выстраивании отношений с Гитлером и «болела» антисемитизмом вызвали бурную реакцию негодования в Европе.

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