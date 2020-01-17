Москва, , 05:51 — REGNUM Новому председателю правительства России Михаилу Мишустину легко не будет. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Он отметил, что поддержал назначение Мишустина главой правительства. Также депутат обратил внимание на то, что новый премьер обещает усилить в правительстве персональную ответственность, масштабировать лучшие региональные наработки, а также выяснить причины пробуксовки реформ.

Также Альшевских подчеркнул, что даже в интернете о Михаиле Мишустине отзываются вполне тепло. О нём говорят как об идеальном и компетентном новаторе и администраторе.

«Легко ему не будет. Пожелания удачи не помешают даже профессионалу», — написал Альшевских.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьером. А днём раньше, 15 января, ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева.