Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Одиннадцать американских военнослужащих пострадали при обстреле Ираном военных баз Соединенных Штатов в Ираке 8 января, утверждает портал Defence One со ссылкой на источники в военных кругах США.

«На этой неделе их эвакуировали в американские госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм», — сообщает портал.

Отмечается, что у всех пострадавших диагностировано сотрясение головного мозга. По словам одного из источников, ранение военнослужащие спустя неделю после обстрелов все еще ощущали «симптомы сотрясения мозга».

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время Пентагон в своем ответе на запрос конгрессмена Бенни Томпсона приводит другую цифру. Согласно документу, при обстреле Ираном американских военных баз, погибли 139 военнослужащих США, еще 146 были ранены.

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