17 января 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 04:23 — REGNUM Важная кадровая рокировка прошла в одной из подконтрольных властям Татарии компаний — АО «Татспиртпром». Вместо Ирека Миннахметова, которого прочили на замену Рустаму Минниханову, когда истечёт срок его полномочий, гендиректором алкогольной компании стал Руслан Максудов — новое публичное лицо на политическом небосклоне республики. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и выяснило, что новый руководитель — собственник обанкроченной в мае 2019 года компании.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Кто на смену?

Примерно год назад имя Ирека Миннахметова стали называть в качестве потенциальной замены нынешнему главе Татарии Рустаму Минниханову, когда у него истечёт срок полномочий, что произойдёт не ранее 2025 года, так как один и тот же человек не может избираться на должность более двух сроков подряд. Некоторые казанские СМИ даже дали Миннахметову прозвище — «цесаревич Минниханова». Шли разговоры, что идёт кампания по закреплению имени гендиректора АО «Татспиртпром» в медиа-пространстве, чтобы оно стало узнаваемым к выборам. Но, похоже, не сложилось?

О новом директоре

15 января 2020 года премьер-министр Татарии Алексей Песошин представил коллективу предприятия нового генерального директора. Им стал 44-летний Руслан Максудов. Он родом из Казани, закончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизик». С марта 2016 Максудов работал гендиректором группы компаний «Банковский долговой центр». В его трудовой биографии есть работа на руководящих должностях в ОАО «Ак Барс Аэро», группе компаний «Вымпелком», а также ЗАО «Украинские радиосистемы» ТМ «Билайн». На сегодня Максудов — член совета директоров международного аэропорта «Казань» и ООО УК «Ак Барс Капитал».

По данным ЕГРЮЛ, Руслан Максудов был соучредителем пяти юрлиц, одно из которых (компания «Лиридан» в Высокогорском районе Татарии) уже ликвидировано. Среди действующих активов — ООО «Банковский долговой центр». Примечательно: данная компания, учреждённая для вложений в ценные бумаги в июле 2000 года, уже 29 мая 2019 года была признана банкротом и в отношении неё ввели конкурсное производство. У данного общества были доли в двух компаниях Челябинской области и одной — в Удмуртии. Они все на сегодня ликвидированы. Ещё один интересный момент: иск о банкротстве долгового центра подало ООО «Лиридан 1» (владелец с 2018 года Евгений Хамитов).

И хотя гендиректором ООО «Банковский долговой центр» Максудов уже не является, но собственником остаётся, причём единоличным (с 19 февраля 2019 года). Также он фигурирует в банкротном деле как участник. Ещё один интересный факт для бизнес-биографии нового руководителя крупного налогоплательщика Татарии: в деле о банкротстве «Банковского долгового центра» как кредитор отметилось ООО «Инвестнефтехим», требование которого на сумму 4 087 000 041 рублей 92 копейки включили в третью очередь реестра. Владельцем компании «Инвестнефтехим» является правительственное АО «Связьинвестнефтехим» (СИНКХ), под крылом которого на сегодня несколько десятков компаний, включая аэропорт Казани, АО «Татхимфармпрепараты». Также СИНКХ в своё время в качестве уставного капитала были переданы госпакеты акций крупнейших республиканских предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», АО «Холдинговая компания «Ак Барс», ПАО «КазаньОргсинтез» и других. Единственным акционером СИНКХа является республика.

Возвращаясь к Максудову. Помимо проблемного и ликвидированного актива, он — владелец действующих юрлиц в Казани. Среди них — ООО «Новэкс Приоритет» (вложения в ценные бумаги, с мая 2019 года из состава совладельцев вышло обанкроченное ООО «Таразед»). Компания «Новэкс Приоритет» является владельцем 98,57% в ООО «Эра» (работает в сфере недвижимости). Последнее в свою очередь было владельцем долей в трёх компаниях, которые на сегодня ликвидированы (две после банкротства).

В активе Максудова 80% доли в компании организаторе выставок — ООО «Городская панорама», среди владельцев которой также «дочки» правительственного АО «Связьинвестнефтехим».

Также Максудов входит в состав ТСЖ «Амега», в числе участников которого 40 физлиц, включая тех, что носят довольно известные в Татарии фамилии.

О бывшем гендиректоре

В ЕГРЮЛ пока гендиректором АО «Татспиртпром» числится всё тот же Миннахметов, нового руководителя туда ещё не внесли.

Уход Миннахметова с поста тот же Песошин объяснил «переходом на новую работу». В объяснениях казанским СМИ теперь уже бывший гендиректор «Татспиртпрома» говорил о том, что займётся собственным бизнесом. Тут стоит отметить, что раньше должность главы крупной республиканской компании никак не мешала ему иметь и свой бизнес. К примеру, по данным ЕГРЮЛ, в активе Миннахметова доли почти в 40 юрлицах. Среди примечательных — ООО «Казанские аптеки», АО «ГУМ» (соучредитель), ООО «Табеевские дачи», ООО «Ханский двор», ООО «Чингисхан» и другие. При этом бизнес хоть и базируется только в Татарии, но охватывает большой спектр отраслей экономики. А у некоторых компаний есть к тому же и «дочки». Например, ООО «Чингисхан», где 100% доли принадлежит экс-директору «Татспиртпрома», — владелец 50% в компании, которая занимается арендой и лизингом воздушных судов.

Ирека Миннахметова больше года называли идеальным кандидатом на кресло главы Татарии ‑ и спортсмен, и бизнесмен удачливый, и родился в республике, и в скандалах не замечен. Что же произошло? Казанские СМИ связывают «отставку» с запуском пивоваренного завода с громким названием «Белый Кремль», в который были вложены миллиарды рублей, а на выходе получилось не то, что ожидали.

«Отставка Миннахметова без нового места работы, видимо, стала началом опалы. Пояснение, что Ирек Джаудатович займётся собственным бизнесом выглядит крайне неубедительным, поскольку до этого ему ничего не мешало совмещать работу на республику и собственные дела. Возможно, что опала через какое-то время кончится. Однако Миннахметов точно не будет рассматриваться в числе претендентов на пост главы республики в 2025 году. Там есть претенденты намного влиятельнее, с большими связями в столице», — пишет издание Inkazan на своей странице в соцсетях.

Кто станет новым «цесаревичем», пока неизвестно.