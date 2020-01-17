Анастасия Степанова, 17 января 2020, 04:23 — REGNUM Важная кадровая рокировка прошла в одной из подконтрольных властям Татарии компаний — АО «Татспиртпром». Вместо Ирека Миннахметова, которого прочили на замену Рустаму Минниханову, когда истечёт срок его полномочий, гендиректором алкогольной компании стал Руслан Максудов — новое публичное лицо на политическом небосклоне республики. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и выяснило, что новый руководитель — собственник обанкроченной в мае 2019 года компании.
Кто на смену?
Примерно год назад имя Ирека Миннахметова стали называть в качестве потенциальной замены нынешнему главе Татарии Рустаму Минниханову, когда у него истечёт срок полномочий, что произойдёт не ранее 2025 года, так как один и тот же человек не может избираться на должность более двух сроков подряд. Некоторые казанские СМИ даже дали Миннахметову прозвище — «цесаревич Минниханова». Шли разговоры, что идёт кампания по закреплению имени гендиректора АО «Татспиртпром» в медиа-пространстве, чтобы оно стало узнаваемым к выборам. Но, похоже, не сложилось?
Для справки: АО «Татспиртпром», созданное в 1997 году решением республиканского правительства, входит в тройку лидеров в России по производству водки — 11,2% от общего объёма (по данным за 2018 года). В состав компании входят два спиртовых завода, два ликероводочных завода, винзавод «Vigrosso» и пивоваренный завод. Компания также владеет 90% доли в ООО «Казанский ипподром». По итогам 2018 года АО перечислило 20,1 млрд рублей налогов.
О новом директоре
15 января 2020 года премьер-министр Татарии Алексей Песошин представил коллективу предприятия нового генерального директора. Им стал 44-летний Руслан Максудов. Он родом из Казани, закончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизик». С марта 2016 Максудов работал гендиректором группы компаний «Банковский долговой центр». В его трудовой биографии есть работа на руководящих должностях в ОАО «Ак Барс Аэро», группе компаний «Вымпелком», а также ЗАО «Украинские радиосистемы» ТМ «Билайн». На сегодня Максудов — член совета директоров международного аэропорта «Казань» и ООО УК «Ак Барс Капитал».
По данным ЕГРЮЛ, Руслан Максудов был соучредителем пяти юрлиц, одно из которых (компания «Лиридан» в Высокогорском районе Татарии) уже ликвидировано. Среди действующих активов — ООО «Банковский долговой центр». Примечательно: данная компания, учреждённая для вложений в ценные бумаги в июле 2000 года, уже 29 мая 2019 года была признана банкротом и в отношении неё ввели конкурсное производство. У данного общества были доли в двух компаниях Челябинской области и одной — в Удмуртии. Они все на сегодня ликвидированы. Ещё один интересный момент: иск о банкротстве долгового центра подало ООО «Лиридан 1» (владелец с 2018 года Евгений Хамитов).
И хотя гендиректором ООО «Банковский долговой центр» Максудов уже не является, но собственником остаётся, причём единоличным (с 19 февраля 2019 года). Также он фигурирует в банкротном деле как участник. Ещё один интересный факт для бизнес-биографии нового руководителя крупного налогоплательщика Татарии: в деле о банкротстве «Банковского долгового центра» как кредитор отметилось ООО «Инвестнефтехим», требование которого на сумму 4 087 000 041 рублей 92 копейки включили в третью очередь реестра. Владельцем компании «Инвестнефтехим» является правительственное АО «Связьинвестнефтехим» (СИНКХ), под крылом которого на сегодня несколько десятков компаний, включая аэропорт Казани, АО «Татхимфармпрепараты». Также СИНКХ в своё время в качестве уставного капитала были переданы госпакеты акций крупнейших республиканских предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», АО «Холдинговая компания «Ак Барс», ПАО «КазаньОргсинтез» и других. Единственным акционером СИНКХа является республика.
Возвращаясь к Максудову. Помимо проблемного и ликвидированного актива, он — владелец действующих юрлиц в Казани. Среди них — ООО «Новэкс Приоритет» (вложения в ценные бумаги, с мая 2019 года из состава совладельцев вышло обанкроченное ООО «Таразед»). Компания «Новэкс Приоритет» является владельцем 98,57% в ООО «Эра» (работает в сфере недвижимости). Последнее в свою очередь было владельцем долей в трёх компаниях, которые на сегодня ликвидированы (две после банкротства).
В активе Максудова 80% доли в компании организаторе выставок — ООО «Городская панорама», среди владельцев которой также «дочки» правительственного АО «Связьинвестнефтехим».
Также Максудов входит в состав ТСЖ «Амега», в числе участников которого 40 физлиц, включая тех, что носят довольно известные в Татарии фамилии.
О бывшем гендиректоре
В ЕГРЮЛ пока гендиректором АО «Татспиртпром» числится всё тот же Миннахметов, нового руководителя туда ещё не внесли.
Уход Миннахметова с поста тот же Песошин объяснил «переходом на новую работу». В объяснениях казанским СМИ теперь уже бывший гендиректор «Татспиртпрома» говорил о том, что займётся собственным бизнесом. Тут стоит отметить, что раньше должность главы крупной республиканской компании никак не мешала ему иметь и свой бизнес. К примеру, по данным ЕГРЮЛ, в активе Миннахметова доли почти в 40 юрлицах. Среди примечательных — ООО «Казанские аптеки», АО «ГУМ» (соучредитель), ООО «Табеевские дачи», ООО «Ханский двор», ООО «Чингисхан» и другие. При этом бизнес хоть и базируется только в Татарии, но охватывает большой спектр отраслей экономики. А у некоторых компаний есть к тому же и «дочки». Например, ООО «Чингисхан», где 100% доли принадлежит экс-директору «Татспиртпрома», — владелец 50% в компании, которая занимается арендой и лизингом воздушных судов.
Ирека Миннахметова больше года называли идеальным кандидатом на кресло главы Татарии ‑ и спортсмен, и бизнесмен удачливый, и родился в республике, и в скандалах не замечен. Что же произошло? Казанские СМИ связывают «отставку» с запуском пивоваренного завода с громким названием «Белый Кремль», в который были вложены миллиарды рублей, а на выходе получилось не то, что ожидали.
Кто станет новым «цесаревичем», пока неизвестно.