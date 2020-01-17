Москва, , 04:02 — REGNUM Россия и США сохраняют серьёзные расхождения по вопросам стратегической стабильности, заявил 16 января журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с США по стратегической стабильности в Вене.

По словам дипломата, разговор стала очень предметным, а некоторые аспекты стороны смогли обсудить в деталях.

«В итоге подтверждено понимание, что работа в этом формате будет продолжена», — сказал Рябков.

Он добавил, что стороны согласились не делать долгих пауз для продолжения диалога, а конкретные сроки проведения следующего раунда переговоров будут согласованы позднее.

Москва и Вашингтон регулярно проводят переговоры по вопросам стратегической стабильности с 2017 года, однако текущая встреча прошла после долгого перерыва — предыдущий раунд состоялся в июле 2019 года.

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