Киев, , 03:52 — REGNUM Постановление о возвращении украинской делегации к деятельности в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году приняла Верховная рада Украины.

За решение проголосовали 348 депутата при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года делегация Украины отказалась участвовать в заседаниях ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ права голоса.

12 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация в ПАСЕ должна возобновить работу в январе 2020 года.

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