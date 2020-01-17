Мехико, , 03:33 — REGNUM Представители Мексики и США согласовали общую программу по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков через американо-мексиканскую границу, сообщает пресс-служба мексиканского МИД.

«Согласована общая двусторонняя программа по сокращению незаконного оборота оружия, наркотиков и финансовых ресурсов транснациональных преступных сетей», — говорится в заявлении.

Также Вашингтон и Мехико договорились о совместной борьбе с преступными организованными группами, в том числе и с мексиканскими наркокартелями.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел встречу с генпрокурором США Уильямом Барром. В ходе встречи стороны обсудили совместные меры по борьбе с организованной преступностью и противодействие контрабанде оружия и наркотиков.

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