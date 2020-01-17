Нью-Йорк, США, , 03:49 — REGNUM Бывший главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе 99-летний Бенджамин Ференц назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке аморальной акцией и нарушением национального и международного права. Об этом 16 января сообщает The New York Times.

«Общество должна знать правду. Устав Объединенных Наций, Международный уголовный суд и Международный суд ООН были проигнорированы. В современном мире киберпространства молодые люди везде будут находиться в смертельной опасности, если мы не изменим сущность и умонастроение тех, кто предпочитает войну закону», — написал Ференц в письме в редакцию The New York Times.

Убийство по распоряжению президента США «ключевого военачальника страны, с которой мы не находимся в состоянии войны» Ференц оценивает, как «аморальную акцию» и «явное нарушение национального и международного права».

Бенджамин Ференц выступал главным обвинителем от США на одном из процессов, проведенных в Нюрнберге над нацистскими преступниками — руководителями спецподразделений, созданных Генрихом Гиммлером для уничтожения евреев, цыган, коммунистов и всех недовольных порядками на оккупированных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке кульминацией противоправных действий США.

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