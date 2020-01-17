Улан-Батор, , 03:23 — REGNUM Китай занял первое место по количеству туристов, посетивших Монголию в 2019 году, сообщили 16 января в Монгольском национальном статистическом управлении.

Монголия приняла за прошедший год 577 300 туристов, что на 9,1% выше, чем годом ранее, сообщили в ведомстве. Из них треть или 32,7% пришлась на туристов из Китая. Кроме того, в 2019 году 23% туристов в стране пришлось на Россию и 16,2% — на Южную Корею.

В настоящее время экономика Монголии в существенной степени зависит от экспортной прибыли в сфере добычи ресурсов. Развитие туристического сектора стало одним из самых доступных решений диверсификации экономики страны.

Монголия задалась целью в 2020 году привлечь 1 млн иностранных туристов и получить $1 млрд от туризма.