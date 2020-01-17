Рига, , 03:06 — REGNUM Портал LSM сообщил, что 16 января, находясь в Минске с рабочим визитом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Ригу 3 апреля этого года.

Дипломатические отношения между странами установлены 27 лет обратно, но за все эти годы визиты на самом высоком уровне не проводились. Кариньш сказал, что Латвия заинтересована видеть Белоруссию независимым, стабильным, экономически развивающимся государством. Александ Лукашенко сказал, что отношения с Ригой, из всех стран Прибалтики, у Минска наилучшие. Лидеры обсудили проведение совместного чемпионата мира по хоккею в следующем году. Кариньш подарил Лукашенко майку сборной Латвии с фамилией президента Белоруссии.