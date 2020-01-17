Рига, , 03:04 — REGNUM Руководитель стратегического Управления Бюро по борьбе и противодействию коррупции (KNAB) Латвии считает, что увеличение финансирования политических партий поможет убрать из этой сферы «грязные», то есть нажитые преступным путём, деньги пишет портал LSM.

Согласно вступившему в силу закону с 1 января было существенно увеличено финансирование политических партий Латвии. 15 января партийные кошельки должны были пополнится первым траншем из государственной казны. Все, кто собрал 2% и более процентов голосов на последних парламентских выборах, получают дотацию от государства в размере 4,5 евро за отданный партии голос. Партиям преодолевшим 5% барьер полагается доплата в 100 000. Ежегодно на финансирование партий будет выделяться 4500 000 евро, вместо 600 000 ранее.

KNAB анализирует ситуацию с партией Союз зелёных и крестьян, которая связана с попавшим под санкции США мэром Вентспилса Айваром Лембергом. Также представитель KNAB заявил о намерении бороться с большими долгами партий. Сегодня известно об большом долге партии Согласия, который образовался в период руководства партией экс-мэром Риги, сейчас депутатом Европарламента Нилом Ушаковым.