Иерусалим, , 02:45 — REGNUM Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

«Ударный вертолет вооруженных сил Израиля нанес ответный удар по подземной инфраструктуре ХАМАС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на запущенные с территории Газы в израильскую сторону воздушные шары со взрывчаткой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января из сектора Газа в сторону Израиля были запущены четыре ракеты. Две из них удалось перехватить израильской системе ПВО «Железный купол».

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