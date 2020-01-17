Москва, , 02:31 — REGNUM Истребители дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю три раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 17 января опубликовала газета «Красная звезда».

На прошедшей неделе 22 летательных аппарата иностранных государств проводили воздушную разведку вдоль границ РФ. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 14 лётных смен на 11 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 160 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 1,1 тыс. практических мероприятий, а также более 110 занятий по вождению (из них 47% — ночью) на 81 полигоне. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 50 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.