Кишинёв, , 02:18 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон выступит на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая пройдет с 27 по 31 января в Страсбурге. Как сообщили ИА REGNUM в ПАСЕ, Додон ответит на вопросы депутатов.

На открытии форума также ожидается выступление ее нового генерального секретаря Марии Пейчинович Бурич, президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

В ходе сессии планируется избрать нового президента ПАСЕ, обсудить серьезное нарушение одним из государств-членов уставных обязательств, функционирование демократических институтов в Польше, случаи политических заключенных в Азербайджане.

Как сообщает Infotag, депутаты также обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов, доклад «Демократия взломана? Как реагировать?» и защиту свободы вероисповедания на рабочем месте. На повестке дня также доклад о минимальных стандартах для избирательных систем и отчет о выборах в Белорусии.