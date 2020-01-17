Каракас, , 02:17 — REGNUM Европейский парламент пытается дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, поддерживая американскую марионетку Хуана Гуайдо, говорится в заявлении Национального учредительного собрания Боливарианской Республики.

«Решение Европейского парламента продолжить процесс систематической, фашистской и антидемократической агрессии против независимых, свободных и демократических институтов Венесуэлы с намерением дестабилизации нашей нации», — говорится в заявлении.

В своем заявлении депутаты Национального учредительного собрания Венесуэлы призвали мировое сообщество осудить решение Европарламента, как попытку вмешаться в дела суверенного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января зампредседателя КНР Ван Цишань принял главу МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Пекине. Он заявил, что Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

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