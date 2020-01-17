Москва, , 01:41 — REGNUM Предложение экс-президента Франции Николя Саркози о создании международной организации в составе стран ЕС, России и Турции свидетельствует о росте недоверия к США, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Другой вопрос, что любой сдвиг в эту сторону будут яростно блокировать поляки и прибалты», — добавил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января бывший президент Франции Николя Саркози выступил с идеей создания новой организации с участием России, Турции и Евросоюза, которая могла бы решать вопросы в сферах безопасности и экономики на территории Евразии. Он подчеркнул, что в рамках этой организации стоит создать форум для того, «чтобы решать вопросы от Атлантики до Байкала».

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