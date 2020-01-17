Киев, , 01:44 — REGNUM Выборы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик могут быть проведены только после их перехода под контроль Киева, а также возвращения сюда беженцев. Об этом 16 января пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер написала на странице в Facebook.

Олифер подчеркнула, что если эти условия не будут выполнены, то проводить голосование будет небезопасно по причине возможного возобновления боевых действий. Кроме того, по ее словам, мирный процесс может быть обеспечен только после возвращения людей на места проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил о действии на Украине закона прямо запрещающего проведение выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, как территориях неподконтрольных Украине.

5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак объявил, что 31 октября 2020 года украинские власти планируют провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами, но только в случае, если ее покинут «иностранные войска или нелегальные вооруженные группы», а участок границы ДНР и ЛНР с Россией на момент проведения голосования будет находиться под контролем Украины.

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