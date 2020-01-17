Гватемала, , 00:33 — REGNUM Власти Гватемалы решили разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой и закрыть свое посольство в Каракасе, заявил новый гватемальский президент Алехандро Джамматтеи, сообщает агентство AGN.

«Мы предупредили министра иностранных дел, что единственный оставшийся человек в посольстве страны должен вернуться. И что мы определенно разрываем отношения с правительством Венесуэлы», — заявил он.

Джаматтеи подчеркнул, что посольство Гватемалы в столице Боливарианской Республики Каракасе будет закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи отказался переносить посольство страны в Израиле из Иерусалима. Американские СМИ не исключают, что это решение было принято под давлением президента США Дональда Трампа.

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