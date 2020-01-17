Киев, , 00:30 — REGNUM Электронную петицию с требованием уволить премьер-министра Украины Алексея Гончарука разместили пользователи 16 января на официальном сайте главы украинского государства.

«В связи с профессиональной непригодностью и подрывом доверия к государственной власти ее дискредитации, освободить Гончарука Алексея Валерьевича от должности премьер-министра Украины», — говорится в тексте обращения.

Одновременно на сайте появилось несколько других петиций с предложением отправить Гончарука в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 января были опубликованы аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук и ряд других чиновников правительства и Нацбанка.

В ходе беседы прозвучали неоднозначные заявления — например, якобы у Владимира Зеленского есть «очень примитивное понимание экономических процессов» и ему сложно внятно объяснить даже рост курса гривны.

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