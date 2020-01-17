Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал свои июльские телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским идеальными и выразил недоумение по поводу процесса по импичменту. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Мне пытаются выдвинуть импичмент за совершение идеального телефонного звонка!», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUMм, ранее к присяге был приведет председатель Верховного суда США Джон Робертс в связи с процессом по импичменту президента страны Дональда Трампа. Роберт будет вести процесс в Сенате Конгресса США.

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