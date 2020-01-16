Афины , , 23:56 — REGNUM Наложить вето на решение ЕС по Ливии, если не будут аннулирован меморандум Триполи с Анкарой, пригрозил 16 января греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, передаёт AlphaTV.

Комментируя предстоящую конференцию по Ливии в Берлине, на которой может быть принято политическое решение, Мицотакис сказал: если это решение не будет сопровождаться отменой меморандума Турции и Ливии о взаимопонимании по разграничению морских зон, то Греция выступит против.

Мицотакис «Греция на уровне саммита никогда не согласится на политическое решение в Ливии, которое не будет иметь в качестве предварительного условия аннулирование меморандумов с Турцией».

Греческий премьер-министр пояснил, что Афины не устраивает позиция Анкары, которая неправильно ведёт себя в ЕС, утверждая, будто «ничего в Восточном Средиземноморье нельзя сделать без её разрешения».

Афины настаивают, что европейцы должны действовать в интересах своих партнёров по ЕС — Греции и Кипра — а не Турции.

Напомним, Греция выступает против договорённостей Турции с Ливией (с Правительством национального согласия) о разграничении морских зон, так как считает, что ущемляются её интересы и интересы Кипра.

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