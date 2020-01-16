Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Попытки давления американского руководства на ЕС бесполезны, сообщил 16 января в Центре стратегических и международных исследований еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган.

Комментируя сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп заставил европейских участников ядерной сделки с Ираном начать процесс против Тегерана ради торговой выгоды, Хоган сказал:

«Мы не являемся придатком Соединённых Штатов Америки, мы Европейский союз».

Он подчеркнул, что страны ЕС будут сами выбирать, какие им принимать политические, экономические и иные решения.

По поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемая ядерная сделка с Ираном) Хоган заявил, что она хоть и не безупречная, но хорошая, направляющая Иран по правильному пути.

Даже если Вашингтону она не нравится, Брюссель не станет плясать под его дудку.

Хоган «Мы в Европейском союзе будем вместе защищать это соглашение и постараемся убедить наших партнёров поступать так же».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в The Washington Post появилась новость, что Великобритания, Франция и Германия потому запустили механизм урегулирования споров в рамках СВПД в отношении Ирана, что их заставил Трамп, пригрозив пошлинами на автомобили.

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