Екатеринбург, , 23:40 — REGNUM В екатеринбургской городской думе вновь не удастся собрать депутатов для решения проблемы с киосками. Об этом сообщает «Ура.ру».

В этот раз заседание комиссии по экономическому развитию сорвалось по инициативе главы объединения Григория Вихарева. Он направил уведомление спикеру думы Игорю Володину о том, что встреча переносится для дополнительного изучения поднимаемого вопроса.

На заседании планировали рассмотреть проект положения о нестационарной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме не смогли собрать комиссию по экономическому развитию. Из всех депутатов на встречу пришёл только глава комиссии Григорий Вихарев.

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