Вашингтон, , 23:22 — REGNUM О планах Пентагона возобновить подготовку курсантов Саудовской Аравии сообщил 16 января журналистам официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.

По словам представителя Пентагона, подготовку американцы возобновят «в ближайшие дни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная подготовка саудовских курсантов была прекращена после стрельбы, которую 6 декабря прошлого года устроил на американской базе во Флориде гражданин Саудовской Аравии.

Из-за атаки саудовца погибли три и были ранены восемь человек. Самого стрелка ликвидировали, а подготовку саудовцев временно приостановили.

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