Вашингтон, , 23:07 — REGNUM К присяге привели 16 января председателя американского Верховного суда Джона Робертса в связи с процессом по импичменту главы государства Дональда Трампа, передаёт NBC.

Отметим, что Робертс будет вести процесс по импичменту Трампа в американском Сенате. Также к присяге приведены сенаторы.

Напомним, дело об импичменте Трампа передано в Сенат, который должен назначить дату начала процесса и сообщить её администрации президента США.

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