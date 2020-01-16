Нью-Йорк, США, , 22:58 — REGNUM Задержанные в Каире сотрудники турецкого агентства Anadolu должны получить свободу, говорится в распространённом 16 января заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик «Призываем отпустить задержанных».

По словам представителя генсека ООН, свободу журналистам египетские власти должны дать в соответствии со статьёй 19 Всеобщей декларации прав человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одного из четырёх задержанных 15 января сотрудников Anadolu сегодня освободили. О необходимости освободить задержанных 16 января заявили в Международной федерация журналистов.

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