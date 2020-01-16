Москва, , 22:58 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал предсказуемым решение Киева о возобновлении работы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Украина не выдержала: бойкот ПАСЕ с её стороны оказался недолгим — решила вернуться. Это было предсказуемо: поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что Украине «впечатлить Европу не удалось». «Теперь попытаются устроить в ПАСЕ новую обструкцию. Как обычно», — заключил он.

Напомним, 16 января Верховная рада Украины приняла постановление о возобновлении работы делегации страны в ПАСЕ. В сентябре Киев официально отказался от участия в осенней сессии организации из-за возвращения в неё России.