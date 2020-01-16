Подгорица, , 22:50 — REGNUM Число верующих, которые участвуют в протестных молебнах в Черногории, составляет десятки тысяч, сообщили 16 января в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

«Десятки тысяч верующих участвуют в молитвенном сопротивлении», — отметили в церкви.

В СПЦ пояснили, что такое количество верующих сегодня участвовало в протестных молебнах, которые служили в честь Пресвятой Богородицы для защиты святынь «от грабежа и беззакония».

Напомним, таким образом СПЦ протестует против закона о свободе вероисповедания, принятом черногорским властями в конце минувшего года. Также протестные молебны служатся в Сербии и в Республике Сербской.

Читайте ранее в этом сюжете: Гонения на Церковь ударят по экономике Черногории — Елена Панина