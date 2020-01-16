Курск, , 22:49 — REGNUM К ускорению транзита власти наряду с ошибками социально-экономического блока правительства РФ привели также проблемы в социальной сфере, считает доктор политических наук Владимир Слатинов. По его мнению, дальнейшая работа бывших министров Вероники Скворцовой, Ольги Васильевой и Михаила Котюкова находится под большим вопросом.

«Я думаю, что будут серьёзные изменения в социальном блоке, потому что есть претензии и по линии социальной защиты, и по состоянию здравоохранения. Несмотря на рост продолжительности жизни, состояние здравоохранения сегодня — это один из самых больных вопросов в России. В этом смысле Скворцова несёт безусловную ответственность за нынешнее состояние здравоохранения.

Есть очень серьёзные вопросы, очень серьёзные претензии к тому, как осуществляются изменения в образовании — и в школьном, и в высшем, — поэтому есть претензии и к Васильевой, и к Котюкову. Тем более что Котюков — классический финансист и человек, который не имел вообще никакого отношения к высшему образованию. Конечно, качество администрирования в сфере образования на всех уровнях — это очень серьёзная проблема. Поэтому мне кажется, что в социальном блоке, скорее всего, изменения будут достаточно серьёзные», — отметил политолог.

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Ранее эксперт предположил, что самым сложным для президента может стать решение об изменениях в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития РФ.

Возможно, будут изменения в социально-экономическом блоке. Я не исключаю изменений в силовом блоке, но здесь вопрос сложный, потому что, с одной стороны, Путин заинтересован в лояльности силовиков в условиях транзита, а с другой стороны, очевидно, что позитивные изменения в экономической жизни произойдут при кадровых изменениях в руководстве силовых структур. Перед Путиным здесь тоже встанет выбор», — считает Слатинов.

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