Москва, , 22:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета безопасности России. Об этом сообщает 16 января пресс-служба Кремля.

«Внести в состав Совета безопасности изменение, включив в него в качестве постоянного члена Мишустина Михаила Владимировича — председателя правительства Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Напомним, ранее сегодня Путин назначил Мишустина новым премьер-министром России. Другим указом глава государства ввёл должность заместителя председателя Совета безопасности, назначив на неё экс-главу правительства Дмитрий Медведева.