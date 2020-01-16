Каир, , 22:24 — REGNUM Один из задержанных в Каире сотрудников Anadolu освобождён, сообщает 16 января агентство.

По словам гендиректора Anadolu Шенола Казанджи, египетские власти отпустили того сотрудника агентства, который является гражданином Турции — Хильми Балджи.

Балджи работает менеджером представительства Anadolu в Каире. Пока остальные три сотрудника агентства находятся в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержание в Египте четверых сотрудников Anadolu стало причиной дипломатической напряжённости между Каиром и Анкарой.

За сотрудников СМИ вступилось журналистское сообщество. Между тем Каир объясняет их задержание подозрением в сотрудничестве с террористическими организациями.

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