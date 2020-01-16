Воронеж, , 22:32 — REGNUM Кадровые изменения в правительстве РФ, вероятнее всего, начнутся с социально-экономического блока, который рядом неудачных решений ускорил необходимость транзита власти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

«Что касается социально-экономического блока правительства и Силуанова, то здесь очень противоречивое отношение, и я думаю, что и у Путина оно такое же. Силуанов, с одной стороны, сыграл огромную роль в спасении российской экономики и финансовой системы в 2014—2015 годах, когда мы оказались в состоянии «идеального шторма» — обвалилась цена на нефть и были введены санкции. Силуанов и Набиуллина совершили потрясающие вещи, им удалось экономику удержать на плаву. Дальше политика так называемой бюджетной консолидации, в общем, была довольно правильной, но Силуанов совершил колоссальную стратегическую ошибку, продолжая в 2018 году эту же политику.

С учётом увеличившейся цены на нефть, рекордного профицита бюджета решения о повышении НДС и радикальном сценарии пенсионной реформы были абсолютно ошибочными — как с экономической точки зрения, так и с политической. Именно они запустили ранний транзит. С одной стороны, заслуги Силуанова очевидны, с другой — это заслуги прошедшего времени. Сейчас Силуанов несёт ответственность за то, что экономика России в стагнации, крымский консенсус разрушен, а люди к власти стали относиться с колоссальным раздражением и недоверием», — считает политолог.

Кроме министра финансов РФ Антона Силуанова под вопросом будет продолжение работы министра экономического развития Максима Орешкина, который не совершал таких серьёзных ошибок, как Силуанов, но и не отличился на посту министра.

Орешкин меньшую роль играет, но мы видим, что серьёзной, эффективной работы по улучшению инвестиционного климата и по активизации экономического роста Минэкономразвития либо не проводило, либо ему не хватало политического веса. Оба этих политика имеют несомненные заслуги, но если Путин хочет ускорения роста и других подходов к экономическому развитию, то, конечно, целесообразно социально-экономический блок поменять.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку. Председателем правительства 16 января стал Михаил Мишустин. До назначения нового состава правительства министры продолжают исполнять свои обязанности.

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