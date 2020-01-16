Афины , , 22:13 — REGNUM На переговоры с руководством Греции прибыл 16 января в Афины командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что в Афинах 17 января Хафтар проведёт переговоры с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Хафтар в Бенгази принял германского министра иностранных Хайко Мааса. Глава ЛНА заявил, что планирует поехать в Берлин на конференцию по Ливии 19 января.

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