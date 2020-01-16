Москва, , 21:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин 16 января внес на рассмотрение в Государственную думу проект закона о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России.

Согласно документу, зампредседателя Совета безопасности назначается на должность и освобождается от неё главой государства, его полномочия также определяет президент.

Зампредседателя Совета безопасности будет обязан уведомлять в порядке, предусмотренном президентскими указами, о «возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Также в его обязанности будет входить принятие мер по предотвращению или урегулированию подобных конфликтов.

В законопроекте уточняется, что занимать должность зампредседателя Совета безопасности могут граждане России, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительства в другой стране.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении экс-председателя правительства Дмитрий Медведева на новую должность заместителя председателя Совета безопасности России.