Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Девяносто дней дано компаниям на завершение сотрудничества с Ираном, сообщили 16 января в пресс-службе американского минфина.

Речь идёт о сотрудничестве с теми иранскими компаниями, которые оказались под новыми американскими санкциями, введёнными в начале января.

Санкции касаются компаний, занимающихся строительством, горнодобывающей деятельностью, а также работающих в промышленном и текстильном секторах экономики Ирана.

Период, когда компании смогут без ущерба завершить сделки с этими иранскими партнёрами, завершится 9 апреля 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о новых санкциях США американский президент Дональд Трамп подписал 10 января.

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