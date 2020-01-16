Вашингтон, 16 января 2020, 21:55 — REGNUM Девяносто дней дано компаниям на завершение сотрудничества с Ираном, сообщили 16 января в пресс-службе американского минфина.
Речь идёт о сотрудничестве с теми иранскими компаниями, которые оказались под новыми американскими санкциями, введёнными в начале января.
Санкции касаются компаний, занимающихся строительством, горнодобывающей деятельностью, а также работающих в промышленном и текстильном секторах экономики Ирана.
Период, когда компании смогут без ущерба завершить сделки с этими иранскими партнёрами, завершится 9 апреля 2020 г.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о новых санкциях США американский президент Дональд Трамп подписал 10 января.
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