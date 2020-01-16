16 января 2020 | Время чтения 4 мин

Ну что же, роль случайной жертвы в спектакле – это тоже роль.

Андрей Ганжа, , 21:43 — REGNUM Обычно в таких случаях рекомендуют затариться попкорном и устроиться поудобнее. Совет, конечно, банальный, но в данном случае безукоризненный. Потому что начинается самое ожидаемое политическое шоу года.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

14 января Палата представителей США приняла постановление о передаче в Сенат статей об импичменте против президента Дональда Трампа. Резолюция была принята «партийным большинством» — все присутствующие республиканцы проголосовали против, но почти все демократы, за исключением Коллина Петерсона из Миннесоты, поддержали постановление.

Незадолго до этого демократы представили семь «менеджеров», которые будут играть роли прокуроров на будущем сенатском суде над президентом республиканцем. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статьи и заявила: «Сегодня мы войдем в историю. Когда менеджеры пройдут по коридору, мы преодолеем исторический порог — доставим статьи импичмента президенту Соединенных Штатов за злоупотребление властью и обструкция Конгресса». И «менеджеры» пошли: парами во главе с Вэл Демингс, в свое время — первой женщиной — начальником полиции в Орландо.

Теперь Сенат обязан начать судебное разбирательство, которое будет проводиться шесть дней в неделю (кроме воскресенья) до его завершения и носить открытый характер. Если, конечно, Сенат не примет иного решения.

Если в ближайшие дни (начало слушаний намечено на вторник, 21 января) ничего не изменится, то в целом будет три этапа судебного разбирательства. Сначала менеджеры-прокуроры представят свои аргументы в поддержку двух статей импичмента. Президентская команда защиты (адвокаты Белого дома Пэт Чиполлоне и Джей Секулоу) попытается их опровергнуть. После сеанса аргументаций сенаторы направят вопросы (в письменном виде) менеджерам и защите. А потом суд будет открыт для подачи ходатайств о непривлечении или, наоборот, вызове свидетелей. И вот здесь-то и начнется самое интересное.

План республиканцев — не допустить вызова и опроса свидетелей. Это произойдет, если простое большинство сенаторов (51 голос) отклонят ходатайство о вызове. В таком случае голосование (точнее — приговор) будет происходить сразу по окончании дебатов и вопросов и закончится, по мнению подавляющего большинства американских аналитиков, оправданием Трампа. Поскольку в Сенате у республиканцев большинство: 53 голоса против 45 у демократов при двух «независимых». А для того чтобы «засудить» президента необходимы 2/3 голосов сенаторов.

Но интрига в том, что у республиканцев в вопросе привлечения свидетелей нет единодушия. Например, Рэнд Пол (Кентукки), искренний защитник Трампа от импичмента, не менее искренне заявил, что не может поддержать пакет правил, который не включает свидетелей защиты. И таких «честных и любопытных» среди республиканских сенаторов насчитывают семь человек. То есть 51 голос для «слушаний по укороченной процедуре» республиканцы могут и не набрать.

Если дело дойдет до вызова свидетелей, то сенатские слушания могут затянуться надолго. В 1999 году сенатский суд над Биллом Клинтоном продолжался 37 дней. Мужа Хилари тогда оправдали…

Если на суд будут вызваны, например, недавно уволенный Трампом советник по национальной безопасности Джон Болтон или глава аппарата Белого Дома Мик Малвейни, то это может доставить много неприятных минут команде президента.

Но и у Трампа есть «ход в ответ». Представители Белого дома уже неоднократно заявляли, что и «президент будет иметь право вызывать свидетелей, если это сделают демократы». Среди этих свидетелей, безусловно, будут и «анонимный информатор», из-за которого начался этот импичмент-переполох, и Байдены, отец с сыном, которые вдоволь начудили на украинской земле в 2014—2016 годах.

А еще у Трампа есть козырь — «украинский кейс». Тот материал, который в конце прошлого года собрал в Вене, Будапеште и Киеве друг и адвокат Трампа, Руди Джулиани. Начавшийся как сбор компромата на Байдена-сына, к концу года он превратился в «архив доказательств» прямой и взаимовыгодной связи клептократического режима экс-президента Порошенко уже со всей Демократической партией США. Короче — совместного разграбления Украины, причем в таких размерах, которые вызывают почтение даже у совсем небедных американцев: «Украдено более 100 миллиардов долларов».

Процедура сенатских слушаний по импичменту нигде не регламентирована. И что тогда может помешать команде адвокатов Трампа задействовать не только документы из «украинского кейса», но и живых свидетелей и жертв американских кураторов Украины «от Демократической партии»? И тогда слушания по импичменту могут превратиться в бурный старт республиканской избирательной кампании — 2020.

Самое досадное в этой истории для меня как гражданина: в любом случае неизбежно пострадает Украина. Если демократы победят (в случае импичмента это маловероятно) и снесут Трампа, то они все равно не простят Киеву этой утечки информации или отсутствия хотя бы ее официального опровержения. Если Трамп выйдет сухим, то это значительно повысит его шансы на второй срок в Овальном кабинете. И он тоже вряд ли забудет, что Украина не исполнила его, пусть и не высказанной, но откровенной просьбы: всего лишь расследовать коррупционную составляющую в украинской деятельности Джо Байдена.

Ну что же, роль случайной жертвы в спектакле — это тоже роль.

Читайте ранее в этом сюжете: США: демократический цугцванг «имени Украины»