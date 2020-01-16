Москва, , 21:37 — REGNUM Законопроект, предусматривающий ограничения для деятельности политических партий, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Авторы аргументировали необходимость внесения поправок «активной антироссийской пропагандой, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы Российской Федерации в лице ее государственного режима и органов публичной власти».

В связи с этим предлагается закрепить положение о том, что деятельность партий не должна «умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)».

«К примеру, российская политическая партия «Яблоко» ставит своей целью полную смену власти в России — Думы, президента, судов», — указали авторы в сопроводительных документах.

Одновременно предлагается ввести ограничения на пожертвования партиям. Предлагается запретить партиям принимать пожертвования от иностранных фондов и посольств.