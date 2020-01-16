Берлин, , 21:34 — REGNUM Кадровых перестановок в германском правительстве не будет, сообщила 16 января журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Меркель, действующий состав правительства её устраивает, поэтому перестановок она не планирует.

Напомним, в начале этой недели в СМИ появились сообщения, что лидеры блока ХДС/ХСС обсуждают вариант обновления состава правительства и смены канцлера до выборов 2021 года.

О необходимости перестановок в германском правительстве заявил в СМИ премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

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