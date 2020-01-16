Москва, , 21:27 — REGNUM Законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Предусматривается введение должности заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета Безопасности. Определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности.

Членами Совбеза могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы правительства РФ Дмитрия Медведева на пост зампредседателя Совбеза.

Госдума на пленарном заседании дала согласие на назначение на пост главы правительства РФ Михаила Мишустина. Указ о назначении Мишустина был подписан главой государства 16 января.