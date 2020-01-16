Якутск, , 21:25 — REGNUM Проблема доставки до каждого жителя чистой питьевой воды докатилась и до России. Оказалось, что не все граждане богатой алмазами Якутии получаю чистую питьевую воду по системам централизованного водоснабжения. Поэтому власти региона, подхватив лозунги нацпроекта «Экология», запустили региональную программу «Чистая вода».

Разваленную в постперестроечные годы систему водоснабжения начнут восстанавливать в городе Олёкминске, имеющем чуть более 9000 человек населения и расположенном на левом берегу Лены, в 530 км от Якутска. Водозаборная станция Олёкминска получает воду прямо из реки Лена, а в зимнее время — со льда реки. Властями республики планируется отремонтировать водоочистную станцию, станцию второго подъема воды, построить резервуары и котельную.

Данная инициатива стала результатом инвентаризации, в ходе которой определено, что централизованным водоснабжением в Якутии обеспечено всего 67% населения. Доля жителей, получающих качественную питьевую воду, и того меньше — всего 59,8%; в основном к таким благам цивилизации есть доступ у горожан.

По мнению замминистра ЖКХ и энергетики республики Саха (Якутия) Виктора Романова, причинами таких низких показателей является капиталоемкость строительства объектов водоснабжения и низкая инвестиционной привлекательность проектов.

В отчете Счетной палаты, подготовленном и обнародованном 13 января 2020 года, говорится о том, что менее четверти жителей Тувы — 24,5% — имеют доступ к чистой питьевой воде из систем центрального водоснабжения. Далее по списку следуют Бурятия — 44,1%, Забайкальский край — 51,1%, Ненецкий автономный округ — 51,4%, Якутия — 59,8% и Еврейская автономная область — 61,3%.

Отмечается, что всего в 12 субъектах Федерации базовое значение данного показателя не превышает 70%, тогда как его текущее среднее значение по стране — 87,5%.

Россия по запасам пресной воды в мире стоит в ряду лидеров. В этом отношении нас опережает только Бразилия.

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