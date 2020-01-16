Москва, , 21:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин может помиловать осуждённую за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар в преддверии своего визита в Израиль, запланированного на 23 января. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в российских госструктурах.

При этом, как отмечается, собеседники издания «выражают сожаление и раздражение» в связи с тем, что Израиль не пошёл навстречу просьбе Москвы не экстрадировать в США российского гражданина Алексея Буркова, обвиняемого в краже личных данных и отмывании денег.

Подчёркивается, что в Москве хотели бы, чтобы «это была улица с двусторонним движением». Тем не менее, источники не исключают, что Иссахар всё же будет помилована «по гуманитарным соображениям».

Как сообщало ИА REGNUM, Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево» из-за обнаружения в её багаже 9,6 грамма гашиша. Позднее российский суд приговорил её к 7,5 года колонии общего режима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар. Не исключалось, что она может быть обменяна на задержанного в Израиле по подозрению в хакерской деятельности Алексея Буркова, однако в ноябре израильские властиприняли решение о его экстрадиции в США.

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